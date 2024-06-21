Хуснуллин пообещал Турчаку ускорить строительство дороги от Горно-Алтайска до сберовского курорта

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал новому главе Республики Алтай Турчаку ускорить строительство дороги между Горно-Алтайском и селом Манжерок, где расположился одноименный пятизвездочный курорт Сбера.

Также, по словам Хуснуллина, горно-алтайской агломерации подготовят комплексный мастер-план развития (за счет нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни").

Экс-губернатор Псковской области и бывший вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 10 июня прилетел в Горно-Алтайск в качестве врио главы республики. Тогда же он заявил о ситуации в регионе: "Безусловно, есть задачи, которые по объективным причинам не удалось реализовать [предыдущему руководителю], но фундамент создан".

Интересно, что в тех же числах в сети завирусилось видео с человеком, похожим на председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Мужчина на площади перед аэропортом Горно-Алтайска ругается с таксистами и требует навести порядок в сфере частных перевозок. Напомним, в апреле этого года Сбер консолидировал 100% аэропорта Горно-Алтайска.