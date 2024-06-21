В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей

В Туве воспитательница детского сада заболела туберкулезом и заразила девятерых детей, сообщила прокуратура республики.

30-летняя женщина работала воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь. По данным ведомства, с августа 2022 по февраль 2023 года она заразилась туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работу в детсаду, в результате чего произошло распространение инфекционного заболевания.

Местная жительница обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санэпидправил).

Ранее суд Екатеринбурга признал виновной бывшего воспитателя детского сада №180, во время работой которой серьезные травмы получила 4-летняя девочка. Ребенок не выжил. Екатеринбурженку признали виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы.