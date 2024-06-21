Выпускной воспитанников Астраханского военного училища МВД РФ прошел торжественно

Сегодня губернатор Игорь Бабушкин принял участие в церемонии вручения аттестатов и нагрудных знаков воспитанникам Астраханского военного училища МВД России. По традиции документы о завершении обучения суворовцы получили на Соборной площади кремля.

Учебное заведение готовит кадры для государственной системы внутренних дел уже тринадцатый год. Большинство воспитанников поступают в профильные вузы. С напутственной речью к ребятам обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он назвал 21 июня 2024 года особым днём в жизни каждого сегодняшнего выпускника училища.

«Вы завершили обучение в одном из престижных учебных заведений Астраханской области. За 15 лет из его стен вышли более 500 ребят из разных регионов страны. Многие успешно окончили университеты и академии системы МВД. Бывшие суворовцы стоят на страже общественной безопасности, борются с преступностью, терроризмом и экстремизмом, демонстрируя примеры мужества и героизма», - отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности Игорь Бабушкин адресовал учителям, наставникам и родителям суворовцев, воспитавшим настоящих патриотов и граждан России.

На торжественном вручении суворовцы представили гостям показательные выступления, в которых продемонстрировали свои лучшие навыки и таланты, строевую и спортивную подготовку.

В завершение церемонии суворовцы попрощались с боевым знаменем училища и прошли торжественным маршем.