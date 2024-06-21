Немецкие солдаты, желавшие помешать отправке поезда на восточный фронт, устроили перестрелку с командой СС

Национальный центр исторической памяти при президенте России рассекретил документы, посвященные истории Второй мировой войны. Согласно им, немецкие солдаты, которые пытались помешать отправке поезда на восточный фронт в октябре 1941 г., устроили перестрелку с командой СС на вокзале в Берлине.

В документе также отмечается, что с октября 1941 г. в Германии начали формировать особые ударные команды СС для расстрела немецких солдат за отказ убивать мирных жителей, пишет ТАСС.

Завтра, 22 июня, в России будет день памяти и скорби – исполнится 83 года со дня начала Великой Отечественной войны.