Предпринимателям и блогерам запретят рекламировать в Instagram* товары и услуги

Группа сенаторов и депутатов во главе с Андреем Клишасом и Александром Хинштейном внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы в соцсетях, принадлежащих нежелательным организациям, экстремистским организациям, "а также на иных противоправных информационных ресурсах". Поправки предлагается внести в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".

Парламентарии надеются побольнее ударить по Instagram*, хотя очевидно, что в первую очередь запрет отразиться на блогерах, а также на предпринимателях (в том числе на самозанятых и микробизнесе, заботу о которых провозгласил ранее президент РФ), использующих площадку как канал продаж.

"Вводимые законопроектом ограничения, в частности, позволят значительно уменьшить доходы владельцев данных ресурсов, используемые в том числе на производство противоправного контента", - надеются депутаты.

"Секрета не открою, если скажу, что у Facebook и Instagram и сейчас большая аудитория в России, многие продолжают пользоваться этим ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta** зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам", - заявил Хинштейн, не приведя, впрочем, доказательств своих слов. Стоит отметить, что альтернатив по формату у Instagram* в России нет (в отличие даже от того же YouTube, с которым пока не слишком успешно пытается конкурировать RuTube).

*социальная сеть, принадлежащая американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной российским судом в РФ

**американская корпорация, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещенная российским судом в РФ