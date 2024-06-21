Астраханские специалисты участвуют в разработке федеральной туристической схемы «Большая Волга»

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы «Развитие туризма» Минэкономразвития России совместно с ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) и консорциумом разработчиков во главе с ООО «Новая земля» ведет разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большая Волга».

Как сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области, в разработке учитываются все социально-экономические, природно-географические, историко-культурные и инфраструктурные характеристики территорий.

Напомним, в состав макротерритории «Большая Волга» входят 13 субъектов РФ: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области. К работе над каждым проектом привлекается многопрофильный консорциум с компетенциями в области мастер-планирования и бизнес-консалтинга в сфере туризма и гостиничной недвижимости.

Работа над туристической схемой ведется в два этапа. На заседании рабочей группы были рассмотрены итоги первого этапа, который включал комплексный анализ развития сферы туризма макротерритории, а также представленный разработчиками анализ ресурсной базы туризма, туристического потока и выводы по итогам комплексного анализа.

Представители федеральных и региональных ведомств, члены рабочей группы представили комментарии по итогам первого этапа и внесли предложения по дальнейшей работе.

При реализации второго этапа одним из предложений было скоррелировать схему пространственного планирования макротерритории «Большая Волга» с планом, разработанным Высшей школой экономики по развитию территории в рамках проекта «Великий Волжский путь».