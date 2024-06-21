Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, Венгрия не примет в ней участия

НАТО будет проводить военную миссию на Украине, в которой Венгрия участвовать не будет "ни оружием, ни деньгами, ни военными", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, "европейский поезд едет в сторону войны".

"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО, Венгрия сойдет с поезда", - приводит его заявление РИА Новости.

При этом, по словам политика, "машиниста убедить не удалось", и теперь "остановить поезд" сможет только Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что НАТО собирается создать в трех странах Европы базы для поставок оружия Украине. Речь идет о Польше, Словакии и Румынии.

В марте вновь высказался о том, что Запад собрался отправить войска на Украину. По его мнению, это может случиться через два-три месяца, поскольку предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя некоторое время.