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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admhmao.ru

"Единая Россия" назвала своих кандидатов на пост губернатора Югры

Президиум регионального политического совета партии "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе единогласно поддержал врио главы региона Руслана Кухарука в качестве кандидата на пост губернатора Югры. Также в список вошли председатель думы Югры Борис Хохряков и югорский сенатор Александр Новьюхов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления "Единой России".

До 9 июля определиться с кандидатами должны другие партии - ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия Пенсионеров. После этого губернатор Тюменской области Александр Моор представит президенту России Владимиру Путину пять кандидатур на должность губернатора.

Президент выберет трех кандидатов до 18 августа. Претенденты будут представлены в окружную думу и 8 сентября депутаты Югры выберут главу региона.

Напомним, что в 2020 году в список кандидатов, предложенных президентом думе Югры, кроме представительницы ЕР Натальи Комаровой вошли первый секретарь окружкома КПРФ Алексей Савинцев и председатель совета реготделения "Справедливой России" Михаил Сердюк. При этом в списке, который был представлен Моором Путину, кроме этих кандидатов также были депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков и секретарь реготделения "Единой России", глава думы ХМАО Борис Хохряков.

30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.

Теги: Единая Россия, Руслан Кухарук, Борис Хохряков, Александр Новьюхов, Наталья Хохрякова


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