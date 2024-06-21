На Всероссийском дне поля стало известно - 2 из каждых 3 российских томатов выращены в Астраханской области

Крупнейшая выставка под открытым небом, презентующая современные отечественные агротехнологии и достижения селекции, инновационные методы землепользования, а также флагманскую сельхозтехнику, открылась в Ставропольском крае. Мероприятие, организованное Минсельхозом России, собрало на площадке в Минводах представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур, производителей сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии, а также селекционеров и ученых.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, в работе Всероссийского дня поля принимает участие делегация региона во главе с министром сельского хозяйства Русланом Пашаевым.

В частности, министр принял участие в проведении круглого стола «Перспективы развития отечественного производства томата с целью обеспечения внутренней потребности населения и перерабатывающих предприятий» с докладом на тему «Промышленное производство томата в природно-климатических условиях Астраханской области».

Традиционным для Астраханской области является производство овощей открытого грунта. За последние 10 лет объем производства овощей увеличился в 2,2 раза и достиг 1,7 миллиона тонн, при средней урожайности 680 ц/га. Приоритетным направлением в развитии овощеводства Астраханской области является производство томата в промышленных масштабах, доля которого составляет 47 %. Интенсивное развитие данного направления связано с реализацией масштабного инвестиционного проекта ООО «АПК Астраханский», который включает в себя создание агропромышленного комплекса замкнутого цикла по производству томатного концентрата.

«В общероссийском масштабе 2 из 3 плодов томата являются астраханскими», — отметил Руслан Пашаев.

В заключение своего доклада Руслан Пашаев выразил признательность руководству Минсельхоза России за оказываемую комплексную государственную поддержку, адаптированную, в том числе, под специфику нашего региона, механизм которой на сегодняшний день крайне востребован нашими аграриями. Он отметил, что правительство Астраханской области является надежным партнером в решении поставленных задач и проводимой политике Минсельхоза России, направленной на развитие отрасли растениеводства.

В этом году Всероссийский день поля проходит на площади 63 гектара, в которую входят территория МВЦ «МинводыЭКСПО» и прилегающие поля.