В Приморье микроавтобус с туристами завис на скале над морем

В Приморье микроавтобус завис над пропастью – на прибрежной скале над морем. Жуткие кадры появились в соцсетях, после чего инцидентом заинтересовалась прокуратура.

ЧП произошло в поселке Андреевка в Хасанском районе. Туристы приехали на микроавтобусе кататься на катере.

"Предварительно установлено, что днем 21 июня микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе, после чего по неустановленной причине продолжил движение и остановился только после того, как передняя часть машины зависла в воздухе над водой", - говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Выяснилось, что водитель микроавтобуса не стал вызывать на место инцидента ГАИ и другие специальные службы. Пассажиры при помощи других отдыхающих выбрались из машины самостоятельно. Затем водитель вызвал на место частный спецавтомобиль, который вытянул микроавтобус, и уехал.