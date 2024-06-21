На Среднем Урале разобрались со всеми лесными пожарами

На сегодняшний день на территории Свердловской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Напомним, что только вчера было зафиксировано три пожара на землях лесного фонда площадью 23 га, однако уже к 02.00 21 июня все возгорания были ликвидированы.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 109 лесных пожаров на площади в 198 тыс. 883 га. Большая часть из них полыхают в Якутии - 73 пожара на площади в 159 тыс. 642 га.