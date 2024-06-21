Традиционные Троицкие гуляния в Астраханском кремле пройдут креативно

В это воскресенье, 23 июня, в 18.00, астраханцев и гостей региона приглашают на ежегодное праздничное мероприятие, приуроченное ко дню Святой Троицы.

Всех, кто решит посетить мероприятие, ждёт большая концертная программа с участием специально приглашённых гостей — Александра Щербакова и фолк-группы «Ярилов зной», традиционная социальная ярмарка от компании «ЛУКОЙЛ».

Кроме того, пройдут благотворительная акция от сестёр милосердия Астраханской епархии «Белый цветок», встречи со священником в формате вопрос-ответ, творческие мастер-классы для детей и взрослых, ярмарочные ряды и многое другое. Будут представлены фотозоны, народное караоке, ярмарка-выставка народных ремёсел и угощения.

Организаторы мероприятия – Астраханская епархия, министерство культуры Астраханской области, компания «ЛУКОЙЛ», НКО «Культурно-просветительский центр Казаченька» и Дирекция культурно-массовых программ Астраханской области.