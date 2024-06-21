Госавтоинспекция поймала водителя, перевозившего на крыше ВАЗа ростовую куклу медведя

Сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к ответственности 20-летнего студента из Екатеринбурга, перевозившего на крыше своей машины ростовую куклу медведя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что соответствующее видео появилось в сети 15 июня. На записи видно, как на крыше ВАЗ 21134, двигающегося по ул. Мира площади УПИ, лежит ростовая кукла медведя. Помимо этого, автомобиль был полностью затонирован, а водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Установлено, что за рулем находился 20-летний студент местного колледжа, который за два года водительского стажа привлекался к административной ответственности 35 раз, в том числе за аналогичные нарушения. Сам же парень рассказал, что в выходной находился на площади УПИ вместе с друзьями, когда к ним подошла ростовая кукла медведя и попросила сфотографироваться для поднятия настроения. Разговорившись, компания предложила ради забавы прокатить куклу на крыше авто.

На юного водителя автоинспекторы составили сразу пять административных материалов по:

ст. 12.6 КоАП РФ – "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности";

ч.2 ст.12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины";

ч.3.прим 1 ст.12.5 КоАП РФ "Управление ТС, на котором светопропускание стекол не соответствует требованиям тех.регламента";

ч.1.ст.12.5 КоАП РФ 2 материала "Управление ТС при наличии неисправности".

Помимо этого, с правонарушителем проведена профилактическая беседа о последующем недопущении нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям, что управляя транспортным средством, необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования дорожной безопасности. Нарушения подвергают опасности других участников дорожного движения.