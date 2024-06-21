21 Июня 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО - В День молодежи в Новосибирской области будет широкий кейс активностей

Вопросы обеспечения безопасности, организации содержательных, интересных мероприятий и патриотических встреч в День молодежи, который пройдет в регионе 29 июня, обсудили в Правительстве региона 21 июня на заседании оргкомитета, прошедшего под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора подчеркнул, что одними из главных задач является обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в ходе мероприятия. Он также напомнил, что празднование включает в себя 8 направлений, которые предусматривают масштабное мероприятие на территории парка «Арена». «Мы практически вышли на финишную прямую. Сегодня повестка включает в себя более конкретные вопросы: это безопасность и охрана общественного порядка, противоэпидемические мероприятия при проведении праздника. И конечно наша задача сделать мероприятие интересным для молодежи», – отметил Сергей Нелюбов.

(2024)|Фото: nso.ru

Как доложил руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук, в программе Дня молодежи особое внимание уделяется событиям патриотической направленности. «Свои площадки представит Региональный Исполком Народного фронта в Новосибирской области, а также «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», – рассказал Сергей Федорчук.

В числе актуальных направлений праздника – «Вместе с креативом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с делом» и «Вместе с карьерой». Центром притяжения выступит главная сцена, которая расположится в парке культуры и отдыха «Арена» и будет работать с 12 до 22 часов 29 июня. Здесь ежечасно будут проходить разные события – выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны». Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными баттлами.

Одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов. Семейное пространство будет включать в себя несколько площадок для семей с детьми разных возрастов, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Площадь Свердлова в Новосибирске(2021)|Фото: Накануне.RU

Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

Теги: аллея возможностей, обеспечение безопасности, день молодежи в новосибирске


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