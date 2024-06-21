21 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Екатеринбург занимает лидирующие позиции в рейтинге "умных" городов

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге российских муниципалитетов по итогам расчета Индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2023 год. Результаты исследования огласили на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город", об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"В городах России все чаще применяются цифровые технологии. О необходимости их использования в строительстве и жилищно-коммунальной сфере говорил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Умные технологии действительно помогают значительно сократить сроки и стоимость проектов, поэтому цифровой трансформации отрасли уделяем большое внимание", – сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что по сравнению с 2018 годом уровень цифровизации российских городов вырос на 55 %.

Уральская столица заняла почетное место в категории "Крупнейшие города" (более миллиона жителей). Суммарно эксперты ранжировали 235 населенных пунктов. Места распределились следующим образом – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь. Города оценивались по 57 показателям 15 направлений. Учитывались успехи во внедрении современных технологий в сферах здравоохранения, образования, транспорта, предпринимательства и ЖКХ.

Екатеринбург – самый компактный город-миллионник страны. В России среди городов с населением свыше одного миллиона жителей нет другого такого аккуратного и хорошо скомпонованного мегаполиса на сухопутной границе Европы и Азии. Занимает третье место в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга. Это один из крупнейших в стране центров торговли, финансов, туризма, телекоммуникаций и информационных технологий, ключевой континентальный транспортно-логистический и промышленный узел.

Уральская столица наращивает темпы и показатели цифровой трансформации, которые позволяют говорить об успешном достижении соответствующей национальной цели к 2030 году.

Здание Администрации Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

В целях обеспечения безопасности уральской столицы постоянно увеличивается количество установленных в городе камер, которые интегрированы в единую городскую систему видеонаблюдения (ЕГСВН) и выводятся на пункт управления "Единой дорожно-диспетчерской службы".

Ключевыми базовыми сервисами в Екатеринбурге для граждан обеспечена возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, запущена автоматизированная система учета коммунальных отходов, используется Единая карта жителя уральской столицы "ЕКАРТА", развернуты разные варианты электронной системы оплаты городских парковок, а также системы автоматического подсчета пассажиропотока и управления улично-дорожной сетью.

В рамках программы Цифровой трансформации разработана и внедрена информационно-аналитическая система "Ситуационный центр главы Екатеринбурга", обеспечивающая информационно-аналитическую поддержку управленческих решений должностными лицами Администрации города Екатеринбурга на основании данных из различных источников, что существенно увеличило скорость принятия решений и оптимизировало процессы анализа текущей обстановки в муниципальном образовании "город Екатеринбург", получившая 2-е место в Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" в номинации "Муниципальное управление" в 2024 году.

Вместе с тем город не планирует останавливаться на достигнутом, цифровизация уральской столицы, помимо прочего, ориентирована на развитие молодого поколения, поэтому в школах города создают новые IT-классы, где учащиеся могут получить базовые знания и умения в области современных технологий, повышая цифровую грамотность.

Теги: умный город, Екатеринбург, IQ город


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