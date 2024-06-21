В Югре обвинение просит пожизненное по уголовному делу 20-летней давности об убийстве прокурора

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин потребовал пожизненного заключения для бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня прокурор выступил в прениях по уголовному делу об организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина.

Ранее присяжные признали Чекина виновным по делу об организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина, мошенничестве, убийстве своего знакомого А. Руппеля и организации убийства жителя Ханты-Мансийска Б. М. Израилова из-за карточного долга.

Напомним, по версии следствия, Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления окружного минфина, в 1993 г. вывел из бюджета одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли 15 млн руб. Когда тогдашний прокурор округа Юрий Бедерин попытался привлечь Чекина к ответственности, тот, полагает следствие, заказал убийство оппонента. Прокурор был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 г. Чекин якобы выступил в роли заказчика убийства одного из своих знакомых по фамилии Руппель, а в 1998 г. организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова. Сам Чекин в 2000 г. был объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 г. задержан.

Сообщалось также, что скрываясь от правоохранителей, Чекин в 2010-2011 годы попытался убить бывшего заместителя прокурора автономного округа. Он также нанял убийцу в Ханты-Мансийске. Однако тот добровольно отказался от преступления.

Непосредственные исполнители убийств были установлены и осуждены.