США заявили о готовности к диалогу с Россией по ядерным рискам без привязки к Украине

В Совете национальной безопасности США заявили, что Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Об этом передает РИА Новости.

В СНБ отметили, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.

По словам представителя СНБ, Соединенные Штаты также готовы обсуждать с РФ формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

7 июня сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал. В МИД ответили, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.