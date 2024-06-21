СМИ: Власти ЯНАО разделят Приуральский район на три части

Власти ЯНАО разделят Приуральский район на три части, сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки" со ссылкой на свои источники.

По данным канала, территорию поделят между тремя крупными муниципалитетами. Восточная часть вместе с райцентром в Аксарке перейдет в ведение мэра Надыма Жаромских, западная часть - мэру Лабытнанги Тресковой, а северные территории передадут главе Ямальского района Кугаевскому.

Напомним, обсуждение создания Приуральского муниципального округа велось еще в апреле. Ожидалось, что в него войдут помимо всех поселений Приуралья Лабытнанги и Харп.

Сообщалось, что новая административная единица могла стать одной из самых богатых. На территории муниципалитета планировалось организовать туристический кластер с претензией на международный уровень.