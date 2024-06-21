В Москве иностранка получила солидный срок за фейки об армии России

В Москве гражданка Украины Кристине Любашенко наказана за публикацию фальшивых сведений об армии России.

В марте 2022 г. Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию "Легион "Свобода России»". 5-8 мая 2023 г., действуя в Москве в интересах "Легиона", злоумышленница привязала к воздушным шарам флаг указанной выше террористической организации и запустила их в небо. Она же в то же время, принимая участие в проводимых террористической организацией "Легион "Свобода России"" мероприятиях, разместила в окнах московской гостиницы аудиоколонки. Через них дама публично распространила ложную информацию о действиях армии России в зоне специальной военной операции.

Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.