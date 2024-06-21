Жительницу Асбеста оставили в колонии за многолетнее отравление своих детей крысиным ядом

Тагилстроевский районный суд не стал смягчать приговор жительнице пос. Малышева (Асбест). В 2017 году женщину посадили за то, что на протяжении нескольких лет она травила своих детей крысиным ядом. Из троих с трудом выжил только один.

Напомним, что за 12 лет женщина успела похоронить двоих из трех своих детей. В какой-то момент врачи заметили в анализах выжившего ребенка 2007 г.р. высокую концентрацию яда. Медперсонал сообщил об этом в прокуратуру. Уже при опросе женщина призналась, что травила больного ребенка намеренно, так как "устала лечить". Затем последовала эксгумация тел уже похороненных детей осужденной: экспертиза доказала, что несовершеннолетние умерли от отравления.

В 2017 году Ленинский суд Екатеринбурга приговорил горе-мать к 18,5 года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Несмотря на свои преступления, накануне женщина подала ходатайство об изменении вида исправительного учреждения - на колонию-поселение. Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ей в этом отказали.

"Сотрудник прокуратуры при рассмотрении ходатайства осужденной об изменении вида исправительного учреждения возражал против его удовлетворения. В судебном заседании прокурор указал, что несмотря на положительное поведение осужденной, изменение вида исправительного учреждения будет противоречить целям наказания: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений", - отметили в прокуратуре, добавив, что свою вину осужденная так и не признала.

Постановление суда не вступило в законную силу.