21 Июня 2024
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Образование В России
Фото: Уралкалий

Учителя труда (технологии) заявили, что в нынешних условиях уроки сведутся к профанации

Учителя труда (технологии) составили обращение в Госдуму и Минпросвещения РФ по поводу программы предмета "Труд (технология)", который с 1 сентября 2024 года вводится во всех российских школах. Педагоги обращают внимание на проблемы, которые не позволят по-настоящему реализовывать программу.
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Так, уже курсы повышения квалификации по предмету (к слову, на цифровой платформе "Цифровая экосистема ДПО") совпадают с отпусками учителей, что не является законным. Содержание курсов выхолощено, они не дают знаний по робототехнике, 3D-моделированию, компьютерной графике, как это записано в программе, составленной Минпросом. Также они не показывают, какие знания давать детям, как объяснять практический материал и т.п.

В большинстве школ материально-технической базы для ведения уроков труда нет. Уроки будут проходит на бумаге и сведутся к профанации (слова "профанация" в обращении нет, но оно вытекает из текста по смыслу). В школах же, где оснащение кабинетов производится, учителя сталкиваются с новой проблемой. Они должны самостоятельно составить заявку с наименованием техники и оборудования. Но если учитель не владеет предметом, он не может до тонкостей разбираться в моделях оборудования. Учителям нужны единые рекомендации, а не перекладывание на их плеч всей ответственности. В том числе за настройку, ремонт оборудования и т.п.

Кроме того, проведение уроков требует расходных материалов. Учителя их должны покупать за свой счет? Имеют ли учителя право на оказание первой медицинской помощи детям в случае мелких травм (порезы, занозы, ушибы), чтобы потом не оказаться виноватыми в некомпетентных действиях? Почему на уроках физики и химии есть лаборанты, а на уроках труда ставки инженера не предусмотрено, хотя объем работы очевидно больше?

Все это говорит о том, что ожидаемых эффектов от уроков труда (технологии) ждать не стоит, отмечается в обращении.

Учителя просят разработать и внедрить пролонгированные очно-заочные курсы по модулям "Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование и макетирование", "Компьютерная графика. Черчение"; разработать учебно-методический комплекс для нового предмета "Труд (технология)", содержащий планы-конспекты уроков по всем темам, базовые практические задания с критериями оценивания и вообще перечень всего, что необходимо для проведения уроков; включить ставку инженера на обслуживание предмета "Труд (технология)"; определиться в нормативно-правовых актах по ряду вопросов: касательно медпомощи, подписи журналов инструктажа техники безопасности для детей до 14 лет (которые не могут подписывать документы) и др.

Накануне.RU давно предположило, что новые уроки труда в школах не будут предусматривать привычного понимания уроков труда. Это будут просто теоретические уроки.

Теги: школа, труд, учителя


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