Правительство снизило до 60% требование обязательной продажи валютной выручки экспортеров

Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами – они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

"Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - говорится в сообщении правительства.

Ограничения касаются экспортеров ТЭК, продукции черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерна.

Обязательства действуют до 30 апреля 2025 года. Правительство вводило их на фоне ослабления курса национальной валюты. Как показало время, ограничения все же повлияли на укрепление рубля, хотя ЦБ, не приветствовавший ограничения, заявлял о лишь краткосрочных эффектах от таких мер. Теперь же, когда из-за санкций курс рубля формируется не на бирже, влияние ограничений действительно вряд ли сильно скажется на стоимости доллара, евро и других иностранных валют.