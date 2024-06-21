Греф рассчитывает на рост прибыли Сбера и дивидендов

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров, считает, что прогнозы возглавляемого им учреждения позволяют рассчитывать на рост прибыли. Это позитивно скажется и на дивидендах.

Греф уточнил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала, пишет "Интерфакс".

Весной стало известно, что Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2023 г. рекордные 750 млрд руб. или 50% от чистой прибыли банка. Выплаты составят 33,3 руб. на акцию. По словам Грефа, в 2024 г. Сбер может получить еще большую чистую прибыль. В первом квартале 2024 г. чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 3,9%, до 364 млрд руб.