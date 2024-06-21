В Приамурье разбился вертолет Robinson R-66

В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту находились четыре человека.

ЧП произошло накануне. Утром вертолет с тремя пассажирами на борту вылетел с площадки местного лесоперерабатывающего комбината. Он направился в район реки Джелтула в Тындинском районе области, но до пункта назначения так и не добрался.

После крушения сработал аварийный радиомаяк, который прислал последние координаты местонахождения вертолета. Информация о состоянии пилота и пассажиров уточняется.

Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).