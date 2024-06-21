"Знаковый жест": бойцам ЧВК "Вагнер" вручены удостоверения ветеранов боевых действий

Новый заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила бойцам ЧВК "Вагнер" удостоверения ветерана боевых действий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Цивилева отметила, что теперь права бойцов на получение социальных гарантий полностью восстановлены наравне с другими участниками СВО.

"Благодаря выстроенному взаимодействию между фондом ("Защитники Отечества" – прим.ред.) и Минобороны нам удалось восстановить права сотрудников ЧВК "Вагнер" на получение социальных гарантий наравне с другими участниками СВО", - написала замминистра обороны.

"Герои смогут претендовать на все положенные федеральные и региональные меры поддержки", - добавила Цивилева.

Военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале прокомментировал вручение "вагнеровцам" удостоверений ветерана боевых действий.

"Учитывая сложные взаимоотношения МО с Компанией и что это вручение накануне известной годовщины, жест знаковый. Люди важнее любых политических трений и курс на примирение внутри страны. Ну и можно предположить, что жесткая конфронтация с Компанией это инициатива прошлой команды, ныне ушедшей в отставку и частично арестованной", - написал Сапоньков.