21 Июня 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Украинскую журналистку угрожают убить за критику боевиков

Украинская журналистка Анна Калюжная заявила об угрозах со стороны комбата 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука и его подчиненных.

На днях Кухарчук заявил, что украинская армия несет большие потери. Ситуация на фронте для украинского режима в целом несколько стабилизировалась, и наступило некоторое расслабление. Но это было достигнуто только "исключительно на энтузиазме людей в окопах", которые очень истощены. И если дальше все будет так же продолжаться, то ситуация для Киева будет только ухудшаться, вплоть до поражения. По его мнению, многие на Украине готовы к компромиссам. Это хохлы. И только настоящие украинцы против любых уступок. Но "хохлов сегодня гораздо больше".

Калюжная раскритиковала его за заявления об угрозе масштабного наступления российской армии в сторону Боровой, где у бригады, по словам Кухарчука, нет резервов. Она видит в этом попытку перетянуть внимание командования именно на этот участок. И что вырисовывается аналогия с Авдеевкой, где 3-ю штурмовую также бросали на остановку прорыва российской армии, но безуспешно. Нацисты не стали рисковать своими жизнями.

"Когда несколько бригад ВСУ месяцами (!) держали там оборону, крайне истощились, туда завели бригаду, которой командует политик, и сразу оказалось, что там враг бросил все свои армии против одной бригады. И блогеры через ФБ* побудили оттуда всех выводить", - едко написала Калюжная, по сути обвинив бригаду в желании сбежать с трудного направления.

Под "политиком" журналистка имеет в виду известного нациста Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), которого ранее не раз упрекали в том, что он старается не рисковать и "воюет" больше на словах. Она так и заявила, что обвиняет не самих боевиков, а политиков.

В ответ Кухарчук назвал ее "позором украинской нации". А позже стали приходить угрозы. Так, с номера Кухарчука ей пришло сообщение: "Ты еще не сдохла?" С других номеров поступают звонки с угрозами убийства и изнасилования ее родителей. Кухарчук же заявил, что это "заказуха против бригады".

Характерно, что бандеровский комбат на фронте находит время регулярно публиковать большие посты в соцсетях.

*Facebook - cоцсеть, признанная в России экстремистской

Теги: украина, всу, нацисты


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