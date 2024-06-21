Российского посла в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи

МИД Южной Кореи в пятницу вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева и вручил ему ноту протеста по поводу договора, подписанного РФ с Северной Кореей, передает южнокорейское агентство "Рёнхап". Документ предполагает взаимную военную помощь в случае агрессии в отношении любой из двух стран.

В Сеуле считают, что российско-северокорейский договор восстанавливает альянс СССР-КНДР времен холодной войны (он был расторгнут в 1996 году). Южная Корея полагает, что военное сотрудничество России с КНДР "является явным нарушением резолюций Совбеза ООН", запрещающих наращивание вооружений Пхеньяна.

Ранее Сеул намекнул на возможность поставок Украине вооружений в ответ на подписание Путиным и Ким Чен Ыном упомянутого договора. Путин назвал такую угрозу "очень большой ошибкой".