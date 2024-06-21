Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения уголовного дела против Трояновой*
Прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для уголовного преследования. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По ч.2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Трояновой* грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы о российских детях.
Общественники призывали возбудить в отношении Трояновой* уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за негативные высказывания о России в интервью украинским журналистам.
* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов