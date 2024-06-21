Глава СКР заинтересовался мигрантами, домогавшимися 16-летних девушек в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Екатеринбурге, когда двое мигрантов приставали к несовершеннолетним девушкам.

Ранее Telegram-канал Ural Mash опубликовал видео, как двое иностранных граждан навязывались к двум 16-летним девушкам, сидящим на скамейке. По данным канала, парни не только преследовали несовершеннолетних, но и говорили различные пошлости. Помогли школьницам прохожие, которые начали снимать мигрантов на камеру. Те сразу поспешили скрыться.

"В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки", - сообщили в пресс-службе СКР.

Свою проверку также организовали в полиции.