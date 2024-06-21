Депутат предложил отправлять нелегальных мигрантов на "отработку" в новые регионы

Нелегальные мигранты, которых выдворяют из России, фактически не несут никакого наказания, потому что они пользовались всеми доступными им социальными услугами и несут ответственность только за свою нелегальность, а вот компенсацию за незаконно полученные в России блага не возмещают. Необходимо ввести такую меру ответственности, считает депутат Госдумы Виталий Милонов, который направил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Он предлагает ввести обязанность для мигрантов выплатить денежную компенсацию или же ввести трудовую отработку в регионах, нуждающихся в трудовых резервах, например в Донбассе. А уже после этого депортировать без права на возвращение.

Сумму денежной компенсации подсчитать несложно. Это, например, обучение в школе, роды или лечение в больнице и т.п. Так, в Санкт-Петербурге выдворили целую семью мигрантов только потому, что охамевшие отпрыски затушили Вечный огонь в память защитников блокадного Ленинграда. А то, что они до этого спокойно пользовались всеми социальными услугами, осталось за кадром.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов согласен с самой идеей, только считает, что мигрантов необходимо дифференцировать по "степени нелегальности", то есть нельзя приравнивать злостных нарушителей к тем, у кого закончилась виза.

В первом квартале 2024 года было принято более 38 тыс. решений о выдворении иностранных граждан с территории России, что на 29% больше, чем годом ранее. Всего в 2023 году из России выдворили рекордное число незаконных мигрантов - 110 тыс., или на 65% больше, чем в 2022 году.

Всего в России, по разным оценкам, находится от 2 до 6 млн "нелегалов", среди них минимум 1 млн человек не говорят по-русски, хотя имеют сертификат.