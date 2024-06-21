21 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловскую область идет шторм, убивший двух человек в Москве

В Свердловскую область идет шторм, который вчера накрыл Москву. Об этом сообщает уральский синоптик Алексей Пулин.

"В середине дня в регион поступит порция тропической воздушной массы, распространяющейся с южного направления перед холодным фронтом в передней части циклона над Архангельской областью. Это тот самый атмосферный фронт, что накануне прошел через Москву. К вечеру фронт вплотную подступит к западным границам (Свердловской) области. В вечерние часы перед фронтом, в западных районах области вероятна грозовая активность", - отметил синоптик.

По его словам, интерес также представляет циклон, формирующийся на том же фронте на юге европейской части страны. Уже через несколько дней этот циклон выйдет на Урал, неся с собой солидную порцию осадков.

Напомним, что по данным экстренных служб, во время вчерашнего шторма в Москве погибли два человека, еще 35, шесть из которых дети, пострадали. Из-за непогоды столичные власти закрыли для посещения парки. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности, скорость ветра достигала 25 м/с, а по словам метеоролога Евгения Тишковца, по шкале Бофорта шторм достиг 10 баллов из 12 возможных. Ветром повалило свыше 700 деревьев, повреждено более 300 автомобилей.

Температура воздуха в Екатеринбурге также постепенно будет понижаться. Уже в субботу днем ожидается +25 градусов. Ночью температура понизится до +18, а днем повысится до +24. Со следующей же неделе тепло пойдет на убыль: +22 - в понедельник, +20 - во вторник, +19 - в среду и +17 в четверг.

Теги: шторм, осадки


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