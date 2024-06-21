В Москве во время урагана погибли два человека

Два человека погибли, еще 35 пострадали, по уточненным данным, во время урагана в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что в числе пострадавших шесть детей.

Напомним, 20 июня в столице пришел ураган "Эдгар". Сильный ветер с порывами 25 м/с ломал рекламные щиты, срывал обшивку с крыш, вырывал деревья. Торнадо, которые прогнозировали синоптики, были замечены в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского