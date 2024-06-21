В Тюмени из-за густого тумана массово задержали рейсы

Густой туман блокировал работу аэропорта Рощино, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в воздушной гавани оказались задержаны утренние рейсы до Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Салехарда. Всего задержаны оказались восемь рейсов. Время ожидания составило от одного до трех часов. Также вовремя не смогли прилететь рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда и Худжанда .

В настоящий момент работа воздушной гавани стабилизировалась.