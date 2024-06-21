Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, вышел из колонии, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова.

Читайте также: Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в квартиру в элитном ЖК в Москве

Белых провел в заключении все назначенные ему восемь лет (правда, два года следствия он был в СИЗО, в колонии – шесть дет). В декабре 2023 года суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Уголовное дело было возбуждено в 2021 г. по статье "Злоупотребление и превышение должностными полномочиями)".

По версии следствия, Белых, будучи губернатором, "в целях создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им в ходе служебной деятельности на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем, пользуясь авторитетом занимаемой должности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета Кировской области в сумме 448 млн руб. якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда".

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.

Адвокат рассказал, что Белых подготовил письменное заявление для прессы, где сообщил, что чувствует себя нормально, планирует заняться семьей, детьми и здоровьем. Экс-губернатор Кировской области добавил, что "всегда открыт для прессы, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время" не будет.