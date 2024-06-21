Суд в Москве начал рассматривать дело экс-руководства МВД Петербурга

Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело о коррупции в бывшем руководстве санкт-петербургской полиции.

На скамье подсудимых - бывший помощник главы МВД и начальник санкт-петербургского главка министерства Сергей Умнов и трое его высокопоставленных экс-подчиненных. Как сообщает "Коммерсантъ", фигурантам вменяют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей.

Взяткодателями, по версии следствия, являются предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Их задержали и арестовали в июле 2022 года.

Следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, который "создал и возглавил организованную группу", чтобы "за продление с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО) договорных отношений получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД".