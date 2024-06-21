Акционеры Yandex N.V. пожаловались в ЦБ на условия выкупа у них ценных бумаг

Миноритарные акционеры нидерландской компании Yandex N.V., которая ранее управляла всем бизнесом "Яндекса", обратились в Центральный банк России с жалобой на действия ЗПИФ "Консорциум. Первый" (группа мажоритарных акционеров МКПАО "Яндекс" – российской компании, которой перешла при разделе "Яндекса" основная часть активов и бизнесов), пишет РБК.

Суть претензий миноритарных акционеров (их более сотни, они владеют акциями на сумму более 6,5 млрд руб.) - в невыгодных и различающихся между собой условиях выкупа акций Yandex N.V. Так, в зависимости от времени и места приобретения акций акционерам предложили разную стоимость выкупа. Одной из групп акционеров предлагают выкупать у них акции по цене примерно в три раза ниже рыночной. Также миноритарии подозревают новых владельцев "Яндекса" в использовании инсайдерской информации перед выдвижением условий выкупа.

В ЗПИФ "Консорциум. Первый" указали, что речь идет о добровольном предложении выкупа и обмена акций, по российскому законодательству новые мажоритарные акционеры не обязаны вообще делать предложение держателям акций иностранной компании. В ЦБ соглашаются: речь, мол, идет о рыночной сделке, а не о так называемой редомициляции (упрощенная процедура возвращения компании с российскими корнями в российскую же юрисдикцию), правила которой определены законом.

Эксперты-юристы считают, что права акционеров Yandex N.V. действительно ущемлены, но, поскольку речь идет преимущественно о держателях ценных бумаг за границей, российский регулятор не будет в текущих геополитических условиях добиваться разрешения конфликта в их пользу.