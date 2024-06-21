В Екатеринбурге увеличили стоимость платной парковки до 50 рублей в час

В Екатеринбурге увеличилась стоимость платной парковки. Теперь за час водителям придется платить не 30, а 50 рублей, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией. Изменение уже внесено отдельным постановлением мэрии, которое выйдет сегодня.

"Установить, что размер платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» составляет 50 рублей в час" - говорится в документе.

Напомним, что на вчерашнем заседании транспортного комитета зампрокурора Екатеринбурга Артем Вардаян пригрозил председателю комитета Игорю Ощепкову, после его доклада о штрафниках, которым удалось избежать наказания. По словам последнего, с октября 2023 года по февраль 2024 года ГИБДД не предоставила в горадминистрацию данные ни по одному нарушителю. Вопрос вскоре удалось урегулировать напрямую с ГАИ, однако Вардаян возмутился, почему мэрия так затягивала и ни разу не обратилась в прокуратуру за помощью.

"Мне по халатности поставить вопрос по вам или что? Давайте решим это, в уголовную плоскость вынесем. Нет информации от ГИБДД, органы прокуратуры надзирают за этим. Дорогу вы знаете. Пришли, сказали, что такая проблема есть, мы разобрались", - заявил Вардаян.