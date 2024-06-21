21 Июня 2024
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Фото: МЧС Югры

Крупному пожару в Лангепасе предшествовало убийство: подозреваемый задержан

В Югре следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пожара в СНТ "Дорожник" в Лангепасе, передает корреспондент Накануне.RU.

Проведенная экспертиза установила, что смерть мужчины 1969 года рождения, тело которого было обнаружено во время тушения пожара, была насильственной. По делу об убийстве задержан подозреваемый - 40-летний знакомый убитого.

По версии следствия, вечером, 16 июня, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил потерпевшего ножом, а после поджег баню, в которой находилось тело. Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

Пожар в СОНТ Дорожник в Лангепасе(2024)|Фото: МЧС Югры

Пожар в СОНТ Дорожник в Лангепасе(2024)|Фото: МЧС Югры

Напомним, пожар произошел поздно вечером, 16 июня. Огонь перекинулся с дачного дома на соседние участки. Сгорели гараж, баня, хозяйственная постройка, два легковых автомобиля, повреждены также баня и дачный дом. Общая площадь пожара составила 272 квадратных метра.

Теги: убийство, уголовное дело, тушение пожара, дорожник, лангепас


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