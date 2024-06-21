На кубанский НПЗ упал беспилотник

На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае упал беспилотник.

По данным оперштаба Кубани, о падении беспилотника на территорию завода стало известно в 4.00 21 июня. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали.

"По предварительным данным, пострадали два человека", - пишет оперштаб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале, что была атака и на столицу региона – в Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания.

"В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", - написал Кондратьев.