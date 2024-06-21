21 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

За нарушение правил охраны Байкала хотят ввести штраф

Межфракционная рабочая группа "Байкал" внесет на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, который введет административную ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ).

Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, инициативу поддержали Верховный суд и кабмин РФ. Планируется, что поправки в КоАП внесут в Думу в ближайшие две недели. В заключении правительства говорится, что "введение административной ответственности за деяния, совершенные в границах ЦЭЗ БПТ, не относящейся к особо охраняемой природной территории, позволит должным образом обеспечить охрану окружающей среды и природных ресурсов в границах указанной территории".

В законопроекте говорится, что с 2020 по 2022 год заметно увеличение количества нарушений правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях на четверть.

Авторы инициативы уверены, что принятие законопроекта повысит уровень правовой защиты ЦЭЗ БПТ, включая озеро Байкал, ее водных биологических ресурсов, объектов животного мира и лесных насаждений, что особенно актуально для отношений в данных областях.

Кроме того, разрабатывается аналогичный законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ. Предлагается на незаконную добычу водных биологических ресурсов и на незаконную охоту в границах Байкальской природной территории распространить действие ст. 256 (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и ст. 258 (незаконная охота). Наказание за них варьируется от штрафа до лишения свободы до двух лет.

В границах ЦЭЗ БПТ предлагается запретить незаконную рубку леса – за нарушение грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тыс. руб.

Параллельно с этим депутаты дорабатывают резонансные поправки в закон об охране Байкала. 24 июня планируется заседание экспертного совета комитета Госдумы по экологии для обсуждения текста ко второму чтению. В новой версии поправок ко второму чтению разработчики инициативы уйдут от понятия "сплошные рубки", сообщают "Ведомости".

Теперь, согласно концепции, чтобы получить право вырубить лес под такие объекты (их перечислят в законе), надо будет перевести землю в соответствующую категорию, а значит - подготовить проектную документацию, пройти государственную экологическую и строительную экспертизу. Затем правительство должно будет выпустить постановление о переводе земельного участка из земель лесного фонда в, например, земли транспорта. Это значит, что злоупотребление в таком случае невозможно.

Теги: Байкал, природа, Госдума


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Ранее 24.05.2024 03:00 Мск Депутаты подготовили концепцию поправок к законопроекту о Байкале

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