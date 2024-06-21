21 Июня 2024
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Фото: Накануне.ru

ОСАГО может стать необязательным при регистрации автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при постановке транспортного средства на учет в Госавтоинспекции.

Соответствующий проект закона, подготовленный главой комитета по транспорту от "Единой России" Евгением Москвичевом Госдума может принять в окончательном чтении 25 июня. В этом случае документ вступит в силу с 1 марта 2025 года. Парламентарий необходимость инициативы объясняет тем, что, зарегистрировав транспортное средство, владелец может длительное время им не пользоваться.

При этом ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании ТС предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением. По этому законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации.

В других фракциях Думы инициативу считают правильной, сообщают "Известия".

Тем временем, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил кабмин ускорить подключение камер дорожного движения к проверке наличия полисов ОСАГО у водителей.

Теги: ОСАГО, автомобили


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Ранее 28.02.2024 16:38 Мск ОСАГО не будут распространять на автомобили, пострадавшие из-за ям на дорогах

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