В первом чтении принят законопроект о правилах покупки SIM-карт иностранцами

В России для иностранных граждан ужесточат требования при продаже SIM-карт.

Госдума приняла соответствующий проект закона в первом чтении. Иностранцы смогут оформить на себя не более 10 мобильных номеров и только при личном посещении салона дилера или оператора сотовой связи, с использованием Единой биометрической системы.

В договоре пропишут жесткую привязку к IMEI телефона, планшета, ноутбука, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство. Как ожидается, данная инициатива обезопасит россиян и сократит случаи мошенничества, сообщают "Известия".

Кроме того, операторы сотовой связи в России должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.