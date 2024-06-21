СМИ: работающим пенсионерам не будут возмещать выплаты после приостановки индексации

В проекте закона о возобновлении индексации пенсий работающим россиянам с февраля 2025 года не предусмотрена компенсация за ее приостановку в 2016 году.

Согласно поправкам, работающие пожилые люди будут получать страховую пенсию. А так же они могут претендовать на выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств, сообщает ТАСС.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму 20 июня.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году состоится по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров.