Украина потребовала отстранить 12 дзюдоистов РФ от Олимпиады

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк подписали письмо в адрес Международного олимпийского комитета и Международной федерации с призывом не допускать 12 российских дзюдоистов на Олимпиаду в Париже.

В Киеве заявили, что спортсмены поддерживают военную операцию и не отвечают достаточным критериям для получения статуса нейтрального атлета, сообщает РБК.

До этого Федерация дзюдо России назвала данных спортсменов в составе на Олимпиаду. При этом МОК пока не сообщал, получат ли они допуск на Игры.

Ранее российским теннисистам разрешили участвовать в летних Олимпийских играх в Париже. Решение приняла Международная федерация тенниса.