Южная Корея введет новые экспортные ограничения в отношении России

Власти Южной Кореи планируют ввести дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, которых Сеул причастными к транспортировке оружия и нефти между Россией и КНДР.

Также планируется расширение экспортных ограничений в отношении Москвы. К экспортным ограничениям добавят еще 243 позиции. В настоящее время они распространяются на 1 тыс. 159 наименований товаров, сообщат "Рёнхап".

Кроме того, Южная Корея заявила, что намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. До этого Сеул поставлял военные предметы нелетального характера, но не оружие.