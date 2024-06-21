Котяков заявил, что индексировать пенсии в 2025 году будут одинаково для всех пенсионеров

Индексация пенсий в 2025 году состоится по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров.

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих россиян, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности.

Глава Минтруда отметил, что для расчета размера прибавки в предстоящем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года.

Кроме того, индексация пенсий будет проводиться два раза в год со следующего года, сообщает РИА "Новости".

Министру финансов России Антону Силуанову напомнили про его весьма "гибкую" позицию по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам. Минфин долгое время отвергал предложения оппозиционных партий Госдумы, заявляя, что на такие выплаты в бюджете денег нет. Но после решения президента деньги нашлись.