21 Июня 2024
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Фото: Армия США, Lockheed Martin

Пентагон: ВСУ нельзя бить дальнобойными ракетами ATACMS по России

Министерство обороны США утверждает, что Вооруженным силам Украины по-прежнему нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, а также другое американское оружие за пределами районов на границе с Харьковской областью.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Не было никаких изменений в политике", - сказал он. Так чиновник прокомментировал информацию о полученном Киевом от Вашингтона разрешении использовать оружие США для нанесения ударов вглубь российской территории вдоль границы с Харьковской областью.

Райдер отметил, что изменений не претерпела американская политика, запрещающая использовать орудия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь РФ.

Изменение позиции США по поводу использования ВСУ американского оружия для ударов по объектам в России лишь на 16% сократило "непоражаемую" территорию РФ, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Теги: Пентагон, США, Украина, спецоперация, ATACMS


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