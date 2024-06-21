По делу о мошенничестве задержан глава WorldSkills Russia

Полицейские задержали главу Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и директора-руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова.

Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мухаметзянова.

В отношении Агентства проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн руб., сообщает РБК.

Агентство развития профессий и навыков было учреждено в 2020 году по поручению президента Владимира Путина.