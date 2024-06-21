Путин не исключил изменения в ядерной доктрине России

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину.

Как сообщил на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам глава государства Владимир Путин, это связано с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе. По его словам, в доктрину не нужно включать превентивный ядерный удар, потому что "в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен".

Также президент указал, что условия РФ по мирному соглашению с Украиной будут меняться "зависимости от ситуации на земле".

Уже в 2025 году Владимир Зеленский может лишиться своего президентского кресла, указал Путин.