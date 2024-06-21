Начались работы второго этапа в рамках капремонта систем водоотведения в Астрахани

На улице Ахшарумова в Астрахани стартовал второй этап реконструкции системы водоотведения. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Данная канализационная сеть принимает стоки от тысяч абонентов как Кировского, так и Советского районов города.

"Напомню, ранее в рамках инфраструктурного бюджетного кредита подрядчик заменил здесь 565 метров трубопровода, который был изношен более, чем на 70%. Помимо этого были установлены дополнительные колодцы. Работы провели на участке от Бэра до улицы Волжская", - пояснил губернатор.

Теперь к работе приступили специалисты Астрводоканала. Своими силами они заменят оставшиеся на данной улице 400 метров напорной канализации, где часто происходили аварии, разливы сточных вод и, как следствие, разрушение дорожного покрытия. Капремонт завершат до 1 августа.

После на объект выйдут дорожники. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" они полностью восстановят асфальтовое покрытие и приведут в порядок тротуары.